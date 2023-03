Salario minimo, Schlein ‘chiama’ opposizioni a battaglia comune (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Salario minimo come collante su cui testare la possibilità di costruire un’opposizione unica. Il tema mette tutti d’accordo, dal Pd al M5S, dal Terzo polo all’alleanza Verdi-Sinistra. Lo definiscono “il nostro cavallo di battaglia”, il “tema fondante”, da una parte e dall’altra. Le differenze tra le diverse posizioni si giocano sul filo dei centesimi, tra chi propone 9 e chi 10 euro l’ora. Ma insomma, potrebbe davvero concretizzarsi la prima posizione unitaria delle opposizioni da inizio legislatura se addirittura Calenda ha auspicato una battaglia comune, anche con il M5S, sul Salario minimo a 9 euro. La chiamata alle armi parte da Elly Schlein che, in occasione del question time alla presidente del Consiglio, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) –come collante su cui testare la possibilità di costruire un’opposizione unica. Il tema mette tutti d’accordo, dal Pd al M5S, dal Terzo polo all’alleanza Verdi-Sinistra. Lo definiscono “il nostro cavallo di”, il “tema fondante”, da una parte e dall’altra. Le differenze tra le diverse posizioni si giocano sul filo dei centesimi, tra chi propone 9 e chi 10 euro l’ora. Ma insomma, potrebbe davvero concretizzarsi la prima posizione unitaria delleda inizio legislatura se addirittura Calenda ha auspicato una, anche con il M5S, sula 9 euro. La chiamata alle armi parte da Ellyche, in occasione del question time alla presidente del Consiglio, ...

ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all'introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - you_trend : Oggi alla Camera si dibatte sul #salariominimo: l'Italia è uno dei cinque Stati UE che non ha un salario minimo imp… - ultimora_pol : #Camera Giorgia #Meloni: 'Chi ha governato fino ad ora ha reso più poveri i lavoratori italiani e ora questo govern… - Silvano61597632 : RT @ultimora_pol: Antonio #Tajani: 'Sul salario minimo la normativa europea prevede che i Paesi siano tenuti a fissarlo per legge laddove n… - LuciaLaVita1 : RT @tranellio: Ora la nuova segretaria del PD vuol fare le barricate per il salario minimo. Durante la scorsa legislatura la legge sul Sala…

Meloni sfida l'Europa su Mes e case green. Salario, lite con Schlein No al Mes e alla direttiva Ue sulle 'case green'. Ma anche 'coscienza pulita' sul naufragio di Cutro e più d'una perplessità sul salario minimo di matrice dem e cinquestelle. Al termine del primo question time da premier, è la stessa Giorgia Meloni a offrire su Facebook la sintesi di una giornata impostata dall'esecutivo sul '... Meloni - Schlein, primo faccia a faccia tra le due leader. E la dem dice ai suoi: 'È solo l'antipasto' ... anzi sfoggia verso la rivale quel suo tono, proprio forgiato in anni di opposizione, che è incalzante: 'Non credo, come sta sostenendo lei, che sia una soluzione giusta il salario minimo. È molto ... Controcorrente, "Piantedosi aveva previsto tutto". Molinari sugli scontri di Napoli - Eintracht Soffiata di Cerno sulla guerriglia ultras a Napoli Molinari si sofferma poi sullo scontro sul salario minimo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni: 'Schlein non ha ascoltato la risposta di Meloni. ... Tajani: "Il salario minimo in Italia non serve" TGCOM Lavoro, duello Meloni-Schlein Meloni ha spiegato che l'esecutivo non è favorevole al salario minimo e ha aggiunto che il problema della precarietà si risolve con la riduzione delle imposte sul lavoro e del cuneo fiscale che ... Migranti e salario minimo, primo ring Meloni-Schlein (Sky Tg24 ) Un duello tra donne su questioni cruciali per l'Italia. Il question time alla Camera sul salario minimo si è trasformato nella sfida a tutto campo tra Giorgia Meloni, prima donna ...