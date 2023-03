Salario minimo, Meloni ha ragione ma… La versione di Bonanni (Di giovedì 16 marzo 2023) La querelle sul Salario minimo sicuramente sarà la nuova occasione che salderà fortemente il rapporto di alleanza tra il “nuovo” Pd ed il M5S. Concepito da tempo da quest’ultimi, tanto se n’è parlato a proposito e sproposito che è diventato il surrettizio argomento per parlare di salari bassi di lavoro e di giustizia sociale. Insomma è diventato a tutto tondo il simbolo della redenta sinistra, ma come accade a coloro che sono in ritardo e hanno fretta, propongono soluzioni che possono essere un boomerang per i lavoratori e il sistema delle relazioni industriali. Non è bastata neanche la comunicazione della Commissione europea che ci esclude dal dover legiferare, con Svezia, Danimarca, Finlandia, Austria dall’intervenire sui minimi salariali in ragione di una diffusione contrattuale che supera dell’80% la platea di lavoratori coperti ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 marzo 2023) La querelle sulsicuramente sarà la nuova occasione che salderà fortemente il rapporto di alleanza tra il “nuovo” Pd ed il M5S. Concepito da tempo da quest’ultimi, tanto se n’è parlato a proposito e sproposito che è diventato il surrettizio argomento per parlare di salari bassi di lavoro e di giustizia sociale. Insomma è diventato a tutto tondo il simbolo della redenta sinistra, ma come accade a coloro che sono in ritardo e hanno fretta, propongono soluzioni che possono essere un boomerang per i lavoratori e il sistema delle relazioni industriali. Non è bastata neanche la comunicazione della Commissione europea che ci esclude dal dover legiferare, con Svezia, Danimarca, Finlandia, Austria dall’intervenire sui minimi salariali indi una diffusione contrattuale che supera dell’80% la platea di lavoratori coperti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - you_trend : Oggi alla Camera si dibatte sul #salariominimo: l'Italia è uno dei cinque Stati UE che non ha un salario minimo imp… - ultimora_pol : #Camera Giorgia #Meloni: 'Chi ha governato fino ad ora ha reso più poveri i lavoratori italiani e ora questo govern… - robertochiandus : RT @Marco_dreams: Secondo la Meloni il salario minimo non serve. Beh, la capisco: dove trovano altrimenti gli schiavi i ‘prenditori’ che l… - AKalynaki : RT @AndreaRoventini: 1/n La PdC @GiorgiaMeloni si oppone alla proposta dell’On. @ellyesse sul #salariominimo affermando che ha un approccio… -