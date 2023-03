Salario minimo: Letta (Pd), 'da Meloni risposta deludente' (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Sul Salario minimo ha dato una risposta assolutamente deludente. Ha sbagliato, secondo me, perché il Salario minimo è invece una cosa importante. Fondamentale che ci sia. Serve. E alla fine si farà. Quindi credo sia stata una scelta sbagliata e miope quella della Meloni”. Lo ha detto Enrico Letta, parlamentare del Partito democratico, ad 'Agorà'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Sulha dato unaassolutamente. Ha sbagliato, secondo me, perché ilè invece una cosa importante. Fondamentale che ci sia. Serve. E alla fine si farà. Quindi credo sia stata una scelta sbagliata e miope quella della”. Lo ha detto Enrico, parlamentare del Partito democratico, ad 'Agorà'.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - you_trend : Oggi alla Camera si dibatte sul #salariominimo: l'Italia è uno dei cinque Stati UE che non ha un salario minimo imp… - ultimora_pol : #Camera Giorgia #Meloni: 'Chi ha governato fino ad ora ha reso più poveri i lavoratori italiani e ora questo govern… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Nel giorno del duello tra #Meloni e #Schlein, a darsele sono soprattutto Pd e M5s. Opposizioni divise, rivalità sul sa… - AnneseLuana : @Capezzone @jimmomo @atlanticomag Dialogo tra maggioranza e opposizione? Mai. La demagogia e la propaganda sinistra… -