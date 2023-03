Salario minimo, Letta: “È fondamentale e alla fine si farà” (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA – “Sul Salario minimo la Meloni ha dato una risposta assolutamente deludente. Ha sbagliato, secondo me, perché il Salario minimo è invece una cosa importante. fondamentale che ci sia. Serve. E alla fine si farà. Quindi credo sia stata una scelta sbagliata e miope quella della premier”. Così Enrico Letta (foto), ex segretario del Partito Democratico, ad “Agorà” su Rai Tre, sull’intervento di ieri della premier Giorgia Meloni, durante il question time, sul Salario minimo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA – “Sulla Meloni ha dato una risposta assolutamente deludente. Ha sbagliato, secondo me, perché ilè invece una cosa importante.che ci sia. Serve. Esi. Quindi credo sia stata una scelta sbagliata e miope quella della premier”. Così Enrico(foto), ex segretario del Partito Democratico, ad “Agorà” su Rai Tre, sull’intervento di ieri della premier Giorgia Meloni, durante il question time, sul. L'articolo L'Opinionista.

