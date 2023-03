Salario minimo: domani a Torino 'Rosa rossa' con Orlando e Saraceno (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Secondo incontro pubblico domani, venerdì 17 marzo, a Torino dell'Associazione 'Rosa rossa' su 'Dignità del Lavoro, giusto Salario. A partire dal reddito di cittadinanza', dopo il primo evento organizzato a Bologna lo scorso dicembre. Dalle ore 15 presso la Sala '900 dell'Istituto piemontese Antonio Gramsci, in via del Carmine 14, dopo i saluti iniziali del Professor Emanuele Felice, presidente di 'Rosa rossa' e docente all'Università Iulm, ci sarà una presentazione della professoressa Marianna Filandri dell'Università di Torino, un intervento del professor Michelangelo Vasta dell'Università di Siena su 'Sviluppo economico e declino dell'Italia: il ruolo del lavoro'. A seguire la professoressa Chiara ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Secondo incontro pubblico, venerdì 17 marzo, adell'Associazione '' su 'Dignità del Lavoro, giusto. A partire dal reddito di cittadinanza', dopo il primo evento organizzato a Bologna lo scorso dicembre. Dalle ore 15 presso la Sala '900 dell'Istituto piemontese Antonio Gramsci, in via del Carmine 14, dopo i saluti iniziali del Professor Emanuele Felice, presidente di '' e docente all'Università Iulm, ci sarà una presentazione della professoressa Marianna Filandri dell'Università di, un intervento del professor Michelangelo Vasta dell'Università di Siena su 'Sviluppo economico e declino dell'Italia: il ruolo del lavoro'. A seguire la professoressa Chiara ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - you_trend : Oggi alla Camera si dibatte sul #salariominimo: l'Italia è uno dei cinque Stati UE che non ha un salario minimo imp… - fdragoni : La #Schlein non si sta battendo per il salario minimo, ma per minimizzare il salario. È siccome la tipa è brava, ma… - mesaard : RT @CarloCalenda: Non c’è nulla dicasi nulla da parte della Schlein sulle modalità di realizzazione del salario minimo. Importo, ambito di… - Gennaro40900492 : RT @confundustria: Facile essere contro il salario minimo quando porti a casa da decenni 15.000€/mese. Te possino cecà. -