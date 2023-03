Salario minimo, Conte lancia la sfida alla politica (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo tanti tentennamenti che in passato hanno impedito di approvare il Salario minimo, ora è tempo di fare chiarezza per scoprire chi ci crede davvero e chi no, magari portando a casa questa norma di equità sociale. “La nostra perseveranza ha pagato: finalmente è stata calendarizzata in Commissione Lavoro alla Camera la proposta del Movimento 5 Stelle sul Salario minimo legale, a mia prima firma. Calendarizzata la proposta sul Salario minimo: ora si vedrà chi lo vuole e chi no. La Schlein pronta a combattere con il M5S Vedremo chi è contrario, chi è per il sì, chi per il nì. Chiudiamo la stagione delle paghe da fame” è quanto ha scritto sui propri social network il leader M5S, Giuseppe Conte. Un invito immediatamente accolto dalla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo tanti tentennamenti che in passato hanno impedito di approvare il, ora è tempo di fare chiarezza per scoprire chi ci crede davvero e chi no, magari portando a casa questa norma di equità sociale. “La nostra perseveranza ha pagato: finalmente è stata calendarizzata in Commissione LavoroCamera la proposta del Movimento 5 Stelle sullegale, a mia prima firma. Calendarizzata la proposta sul: ora si vedrà chi lo vuole e chi no. La Schlein pronta a combattere con il M5S Vedremo chi è contrario, chi è per il sì, chi per il nì. Chiudiamo la stagione delle paghe da fame” è quanto ha scritto sui propri social network il leader M5S, Giuseppe. Un invito immediatamente accolto d...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - you_trend : Oggi alla Camera si dibatte sul #salariominimo: l'Italia è uno dei cinque Stati UE che non ha un salario minimo imp… - ultimora_pol : #Camera Giorgia #Meloni: 'Chi ha governato fino ad ora ha reso più poveri i lavoratori italiani e ora questo govern… - LucaSalviati : @FulvioTesi2 @ChrisRicchiuti Chi ha votato contro il salario minimo? La Melonaaaaaa - g_iudice : @you_trend La differenza è che gli altri 4 paesi sono molto più sviluppati dell'Italia. L'Italia non è pronta a non… -