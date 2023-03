Salari bassi? Diciamolo: è colpa dell’immigrazione incontrollata (Di giovedì 16 marzo 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/giordano-Salario-minimo.mp4 A proposito di Tromboni, sono giorni che non si fa altro che parlare di stipendi bassi e Salario minimo. Che ci sia un problema sugli stipendi è evidente, che in Italia non crescano, a differenza di quelli dei manager, è sotto gli occhi di tutti. Ma io non sopporto che i tromboni continuino a lamentarsi degli stipendi bassi, ad invocare il Salario minimo, e allo stesso tempo sono gli stessi che difendono la politica delle frontiere aperte perché, secondo loro, non si può negare a nessuno “il sogno della felicità”. E non si rendono conto che è proprio la loro politica dell’immigrazione senza freni la causa del più grande abbattimenti degli stipendi e dei diritti dei lavoratori. Questa politica ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 16 marzo 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/giordano-o-minimo.mp4 A proposito di Tromboni, sono giorni che non si fa altro che parlare di stipendio minimo. Che ci sia un problema sugli stipendi è evidente, che in Italia non crescano, a differenza di quelli dei manager, è sotto gli occhi di tutti. Ma io non sopporto che i tromboni continuino a lamentarsi degli stipendi, ad invocare ilo minimo, e allo stesso tempo sono gli stessi che difendono la politica delle frontiere aperte perché, secondo loro, non si può negare a nessuno “il sogno della felicità”. E non si rendono conto che è proprio la loro politicasenza freni la causa del più grande abbattimenti degli stipendi e dei diritti dei lavoratori. Questa politica ...

