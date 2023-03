Sala: "Il Torino può mettere in difficoltà il Napoli, ma deve bloccare Kvaratskhelia " (Di giovedì 16 marzo 2023) L’ex giocatore di Napoli e Torino,Claudio Sala, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole: "Quando i campionati li vincono Inter, Milan e Juve tutto va bene. Quando li vincono altre squadre tutti storcono il naso. Successe anche col mio Torino nel 75-76 e con altre squadre che hanno vinto sporadicamente. Mi piace moltissimo il Napoli di Spalletti. Lobotka è un giocatore eccezionale. Sembra un Pirlo vecchia maniera; ha grande qualità e dà ordine alla manovra del Napoli. Kvaratskhelia è un giocatore che mi assomiglia dal punto di vista del dribbling anche se lui è più portato a fare gol e ad accentrarsi di più rispetto al sottoscritto. Le squadre che vincono sono quelle con gli esterni più bravi. E il ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 16 marzo 2023) L’ex giocatore di,Claudio, è intervenuto a ForzaSempre, sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole: "Quando i campionati li vincono Inter, Milan e Juve tutto va bene. Quando li vincono altre squadre tutti storcono il naso. Successe anche col mionel 75-76 e con altre squadre che hanno vinto sporadicamente. Mi piace moltissimo ildi Spalletti. Lobotka è un giocatore eccezionale. Sembra un Pirlo vecchia maniera; ha grande qualità e dà ordine alla manovra delè un giocatore che mi assomiglia dal punto di vista del dribbling anche se lui è più portato a fare gol e ad accentrarsi di più rispetto al sottoscritto. Le squadre che vincono sono quelle con gli esterni più bravi. E il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LingottoMusica : ?? In attesa di tornare a invadere la Sala 500 del Lingotto venerdì #24marzo con “Mondo Coro”, rivediamo i bambini d… - RaffaeleDiPalma : RT @mediainaf: ??? È in sala d’attesa da circa un anno il rover Rosalind Franklin della missione @ESA_ExoMars, ma si continua a lavorare con… - letiziadavoli : RT @mediainaf: ??? È in sala d’attesa da circa un anno il rover Rosalind Franklin della missione @ESA_ExoMars, ma si continua a lavorare con… - VincenzoGiorgi7 : RT @mediainaf: ??? È in sala d’attesa da circa un anno il rover Rosalind Franklin della missione @ESA_ExoMars, ma si continua a lavorare con… - Italia_Nostra : RT @MuseiRealiTo: #MRTcare Buone notizie dal cantiere di restauro della Sala degli Staffieri del Palazzo Reale di Torino: è giunto al termi… -