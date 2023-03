Sakkari-Kvitova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023 (Di giovedì 16 marzo 2023) Maria Sakkari sfiderà Petra Kvitova ai quarti di finale del Wta 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Nonostante tante difficoltà e tre match vinti 2 set a 1, la finalista uscente prosegue il suo percorso nel deserto californiano e mette nel mirino le semifinali. Partirà favorita contro la ceca Kvitova, che sta vivendo due settimane fantastiche ma potrebbe accusare le fatiche dell’ottavo contro Pegula, portato a casa solo al tie-break del terzo, peraltro vinto 13-11. Sakkari conduce 4-3 nei precedenti e ha vinto l’ultimo proprio lo scorso anno a Indian Wells, ma agli ottavi. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Sakkari e Kvitova scenderanno in campo nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Mariasfiderà Petraai quarti di finale del Wta 1000 di, in programma dall’8 al 19 marzo. Nonostante tante difficoltà e tre match vinti 2 set a 1, la finalista uscente prosegue il suo percorso nel deserto californiano e mette nel mirino le semifinali. Partirà favorita contro la ceca, che sta vivendo due settimane fantastiche ma potrebbe accusare le fatiche dell’ottavo contro Pegula, portato a casa solo al tie-break del terzo, peraltro vinto 13-11.conduce 4-3 nei precedenti e ha vinto l’ultimo proprio lo scorso anno a, ma agli ottavi. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ...

