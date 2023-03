Sagra della tellina a Passoscuro: ecco quando, le date (Di giovedì 16 marzo 2023) . Nel mese di Giugno 2023, il Comune di Fiumicino ha ufficializzato la presenza della “Sagra della tellina” all’interno del quartiere di Passoscuro. Una manifestazione che celebrerà il famoso mollusco che vive sule coste del Litorale Romano, in un evento dove i cittadini faranno assaggiare i piatti tipici con questo particolare Tellinidae: in tal senso, ci sarà la possibilità di assaggiare e degustare i leggendari “spaghetti con le telline”, ovvero un piatto che ha segnato la storia delle coste romane. La Sagra della tellina a Passoscuro, appuntamento a Giugno Sul territorio di Passoscuro, la manifestazione quest’anno arriverà alla sua 45esima edizione, rendendola di fatto un pezzo importante della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) . Nel mese di Giugno 2023, il Comune di Fiumicino ha ufficializzato la presenza” all’interno del quartiere di. Una manifestazione che celebrerà il famoso mollusco che vive sule coste del Litorale Romano, in un evento dove i cittadini faranno assaggiare i piatti tipici con questo particolare Tellinidae: in tal senso, ci sarà la possibilità di assaggiare e degustare i leggendari “spaghetti con le telline”, ovvero un piatto che ha segnato la storia delle coste romane. La, appuntamento a Giugno Sul territorio di, la manifestazione quest’anno arriverà alla sua 45esima edizione, rendendola di fatto un pezzo importante...

