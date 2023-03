Sacchi: «Spalletti è un maestro, uno stratega. A Napoli ha realizzato le sue idee» (Di giovedì 16 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo Sacchi. Il tema è la qualificazione ai quarti di Champions di tre squadre italiane, Napoli, Inter e Milan e di un allenatore italiano come Ancelotti, con il suo Real Madrid. «Il calcio, nel nostro Paese, sta un po’ cambiando e mi sento di dire che possa essere d’insegnamento ad altri settori, ad esempio la politica, dove fare squadra è praticamente impossibile». Sacchi parla di Luciano Spalletti, artefice, con il suo Napoli, di un’impresa storica, visto che il club non era mai arrivato al traguardo dei quarti in tutta la sua storia. «Un maestro, uno stratega. Ha compiuto quel salto in avanti per cui da tempo lavorava. A Napoli, grazie anche all’aiuto del club, ha realizzato le sue ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo. Il tema è la qualificazione ai quarti di Champions di tre squadre italiane,, Inter e Milan e di un allenatore italiano come Ancelotti, con il suo Real Madrid. «Il calcio, nel nostro Paese, sta un po’ cambiando e mi sento di dire che possa essere d’insegnamento ad altri settori, ad esempio la politica, dove fare squadra è praticamente impossibile».parla di Luciano, artefice, con il suo, di un’impresa storica, visto che il club non era mai arrivato al traguardo dei quarti in tutta la sua storia. «Un, uno. Ha compiuto quel salto in avanti per cui da tempo lavorava. A, grazie anche all’aiuto del club, hale sue ...

