Sabato la manifestazione a Milano delle famiglie omogenitoriali. L’intervista esclusiva ad Alessia Crocini (Famiglie Arcobaleno): “Invito le coppie eterosessuali a sfilare con noi” (Di giovedì 16 marzo 2023) Sabato a Milano si terrà una manifestazione a supporto dei diritti dei figli e delle figlie delle Famiglie omogenitoriali. Nei giorni scorsi la Prefettura di Milano ha infatti inviato una circolare in cui si invita a fermare le trascrizioni dei certificati dei figli nati in Italia o all’estero da coppie gay. Da questo momento in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023)si terrà unaa supporto dei diritti dei figli efiglie. Nei giorni scorsi la Prefettura diha infatti inviato una circolare in cui si invita a fermare le trascrizioni dei certificati dei figli nati in Italia o all’estero dagay. Da questo momento in ... TAG24.

