Ryan Reynolds: ora è lui l'attore più ricco, ma non per la sua bravura sul set (Di giovedì 16 marzo 2023) Più che un attore, un uomo d'affari. Il successo economico di Ryan Reynolds non arriva dal suo lavoro di attore, ma da quello di imprenditore: ecco i dettagli (foto Ansa). Credete che sia diventato ricco facendo l'attore? Certo che no. Il vero talento di moneymaker di Ryan Reynolds è tutto nella sua capacità imprenditoriale. Cioè saper investire nella società giusta al momento giusto. E poi saperla vendere a una cifra folle. Tipo, 1,35 miliardi di dollari. L'accordo miliardario di Ryan Reynolds È quello che è successo ieri. Quando T-Mobile, uno dei giganti della telefonia del continente nordamericano, ha annunciato di aver acquistato, per la cifrea (per noi) monstre di 1,35 miliardi di dollari, Mint Mobile. La compagnia telefonica, un provider ...

