Russia | Putin a oligarchi | “Investite per impedire distruzione economia”

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Il leader del Cremlino Vladimirha incontrato glie l’élite dell’imprenditoria russa per invitarli a investire nelle nuove tecnologie, nelle imprese e negli impianti di produzione in modo da avere la meglio su chi vuole distruggere l’di Mosca. E’ la prima volta cheincontra miliardari russi e il mondo dell’impresa da quando ha lanciato l’invasione dell’Ucraina. Alla riunione, che si è svolta durante il congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori, erano presenti i miliardari Oleg Deripaska, Vladimir Potanin, Alexei Mordashov, German Khan, Viktor Vekselberg, Viktor Rashnikov, Andrei Melnichenko e Dmitry Mazepin i cui interessi spaziano dai metalli alle banche e ai fertilizzanti. Moltirussi sono stati sottoposti a sanzioni ...

Tra le altre cose, ha affermato che "l'economia russa sta acquisendo una qualità ... "Oggi ci sono enormi opportunità per quasi tutte le sfere di attività, per qualsiasi azienda, per ... Citato dalla Ria Novosti, ha quindi ringraziato le aziende che non si sono ritirate dal Paese dicendo che 'chi è rimasto in si è dimostrato più intelligente rispetto a chi ha dato ...

(Adnkronos) - Il leader del Cremlino Vladimir Putin ha incontrato gli oligarchi e l'élite dell'imprenditoria russa per invitarli a investire nelle nuove tecnologie, nelle imprese e negli impianti di ...