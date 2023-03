Russia, incendio a Rostov: in fiamme palazzo dei Servizi segreti (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ di un morto e due feriti il bilancio di un incendio che si è sviluppato in un edificio del Servizio di intelligence interna russa (Fsb) a Rostov, nel sud della Russia. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Tass citando i Servizi di emergenza. La struttura appartiene alla sezione dell’Fsb incaricata di pattugliare il confine. Sui social media sono stati condivisi video nei quali si vedono alte fiamme avvolgere parti dell’edificio e colonne di fumo visibili in tutta la città. Gli abitanti di Rostov hanno riferito di aver sentito ”una forte esplosione” prima dell’incendio, come riferisce Nexta. È stato “determinato che la causa dell’incendio è stato un cortocircuito nel cablaggio elettrico all’interno dell’edificio” ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ di un morto e due feriti il bilancio di unche si è sviluppato in un edificio delo di intelligence interna russa (Fsb) a, nel sud della. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Tass citando idi emergenza. La struttura appartiene alla sezione dell’Fsb incaricata di pattugliare il confine. Sui social media sono stati condivisi video nei quali si vedono alteavvolgere parti dell’edificio e colonne di fumo visibili in tutta la città. Gli abitanti dihanno riferito di aver sentito ”una forte esplosione” prima dell’, come riferisce Nexta. È stato “determinato che la causa dell’è stato un cortocircuito nel cablaggio elettrico all’interno dell’edificio” ha ...

