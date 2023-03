Russia, in fiamme il palazzo dei servizi segreti a Rostov. Zelensky ricorda il terribile attacco al teatro Mariupol di un anno fa (Di giovedì 16 marzo 2023) Russia, in fiamme una sede dei servizi segreti a Rostov. Curioso incendio divampato dopo un’esplosione, almeno secondo le informazioni che sono fatte trapelare. Inatnto, il presidente ucraino Zelensky ha voluto ricorda la terribile tragedia del teatro Mariupol a un anno di distanza dall’attacco. Mentre il portavoce dell’aeronautica militare ucraina in un’intervista allaTv locale Canale24 ha dichiarato che i russi hanno il potere di attaccare qualsiasi obiettivo. “Possono sparare a tutto ciò che vogliono . Hanno obiettivi prioritari: edifici governativi, edifici delle forze armate e del ministero della Difesa. Cioè, come li chiamano, “centri ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 marzo 2023), inuna sede dei. Curioso incendio divampato dopo un’esplosione, almeno secondo le informazioni che sono fatte trapelare. Inatnto, il presidente ucrainoha volutolatragedia dela undi distanza dall’. Mentre il portavoce dell’aeronautica militare ucraina in un’intervista allaTv locale Canale24 ha dichiarato che i russi hil potere di attaccare qualsiasi obiettivo. “Possono sparare a tutto ciò che vogliono . Hobiettivi prioritari: edifici governativi, edifici delle forze armate e del ministero della Difesa. Cioè, come li chiamano, “centri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : Fiamme nel palazzo dei servizi segreti: lo strano incendio in Russia - infoitestero : Russia, incendio a Rostov: in fiamme palazzo dei Servizi segreti - infoitestero : Russia, incendio a Rostov: in fiamme palazzo dei Servizi segreti - inecaras : RT @Libero_official: Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nell'incendio divampato in un edificio utilizzato dall'#Fsb a #Ros… - TV7Benevento : Russia, incendio a Rostov: in fiamme palazzo dei Servizi segreti - -