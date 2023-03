Ruggeri si racconta | «Emozione giocare per l’Atalanta Idoli? Maldini e Theo Hernandez»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole del giovane esterno delMatteotra bilanci stagionali e voglia di ritornare in Europa Ai microfoni di Sky Sport, il giovane esterno delMatteoha parlato della sua stagione a Bergamo, ripercorrendo il percorso fatto dal settore giovanile fino alla prima squadra: con l’obiettivo di ritornare in Europa. VIVAIO – «Venire dalle giovanili, grazie agli insegnamenti di Mino Favini come calciatore e come uomo, per me è incredibile. Quando gioco a Bergamo vedere lo stadio pieno mi fa sentire sempre quasi emozionato». IDOLO – «Il mio idolo nel mio ruolo è sempre stato Paolo, ora penso a: attualmente uno degli esterni più forti di sempre». EUROPA – «Nonle coppe ti dà più ...