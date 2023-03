Rugby | Sei Nazioni | ufficiale il XV azzurro che sfiderà sabato la Scozia a Murrayfield

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) Edimburgo, 16 mar. -(Adnkronos) - Kieran Crowley, ct della Nazionale Italiana diMaschile, ha ufficializzato la formazione che18 marzo alle 12.30 locali (13.30 italiane) affronterà laalStadium nella quinta ed ultima giornata del Guinness Sei2023, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Tv8. Sarà il confronto numero trentacinque tra le due squadre, il numero diciassette in, ed assegnerà la 'Cuttitta Cup'. Quattro i cambi nel XV titolare rispetto alla sfida contro il Galles e due esordienti in lista gara, l'ala Simone Gesi ed il secondo tallonatore Marco Manfredi, che portano potenzialmente a ventitré - nel caso Manfredi dovesse scendere in campo - sul numero i giocatori che hanno giocato per la prima volta in Nazionale ...