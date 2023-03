Rugby | Sei Nazioni 2023 | Italia | scelto il XV per sfidare la Scozia Esordio per Gesi

(Di giovedì 16 marzo 2023) Si chiude sabato il Guinness Seie l’va a caccia del primo successo stagionale al Murrayfield di Edimburgo contro unache quest’anno si è dimostrata squadra di assoluto livello mondiale. E dopo la deludente sconfitta contro il Galles Kieran Crowley ha annunciato la formazione che scenderà in campo alle 13.30 contro i britannici. E il ct azzurro effettua quattro cambi rispetto alla formazione che ha perso con il Galles, con la novità più interessante l’fin dal primo minuto della giovane ala Simone, che sostituirà Edoardo Padovani al largo. Confermati, invece, Allan e Bruno nel triangolo allargato, con la coppia Menoncello/Brex a centri. Seconda novità in mediana, dove ad affiancare Paolo Garbisi ci sarà Alessandro Fusco, fino a oggi entrato sempre ...

...da una straordinaria passione per il rugby, ha competenze, mezzi economici, è motivato e ha voglia di arrivare. dove l'Italia proverà a mettere almeno una vittoria in carniere, questo Sei Nazioni ha ancora ... Italia, ultima spiaggia in Scozia Francamente chiunque segua un minimo il rugby ne ha piene le tasche ...

Il rugby italiano scende in campo per sostenere la comunità delle malattie rare: pazienti, familiari e caregiver. Sabato 11 e domenica 12 marzo al torneo 'Sei Nazioni' arriva la campagna 'Play the Rar ...nella sfida che l’Italia ha vinto contro il Galles nel Sei Nazioni under 20, a Treviso. L’aretino Marcos Francesco Gallorini è uno dei talenti più cristallini sui quali il rugby italiano scommette.