Rugby | Sei Nazioni 2023 | Italia con quattro cambi in vista della sfida con la Scozia

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il ct dell’ItalKieran Crowley ha ufficializzato i quindici uomini che sabato alle 13:30 affronteranno laal Murrayfield Stadium nella quinta ed ultima giornata del Sei. Triangolo allargato inedito formato da Allan, Bruno e dall’esordiente Simone Gesi; confermata la coppia di centri Brex-Menoncello, mentre la mediana sarà affidata a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco che per la prima volta scenderà in campo da titolare nel Sei. Conferma in terza linea per Lorenzo Cannone, Sebastian Negri e capitan Lamaro. In seconda linea insieme a Ruzza ci sarà Iachizzi, anche lui come Fusco alla prima da titolare nel torneo. Torna dal primo minuto Marco Riccioni che completerà la prima linea con Nicotera e Fischetti, sempre titolari in questo Sei. “Siamo ...

Il Ct dell'Italia Kieran Crowley ha ufficializzato la formazione dell'Italia per l'ultima partita del Sei Nazioni 2023. In Scozia gli Azzurri vanno a caccia della prima vittoria in ......

Si chiude sabato il Guinness Sei Nazioni 2023 e l’Italia va a caccia del primo successo stagionale al Murrayfield di Edimburgo contro una Scozia che quest’anno si è dimostrata squadra di assoluto ...Il rugby italiano scende in campo per sostenere la comunità delle malattie rare: pazienti, familiari e caregiver. Sabato 11 e domenica 12 marzo al torneo 'Sei Nazioni' arriva la campagna 'Play the Rar ...