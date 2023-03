Rubano in un supermercato ed aggrediscono vigilante, arrestati (Di giovedì 16 marzo 2023) Rubano in un supermercato ed aggrediscono vigilante per guadagnarsi la fuga, arrestati per rapina impropria due uomini di 39 e 37 anni Rubano in un supermercato e tentano la fuga, due georgiani finiscono nei guai. Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Vittorio Emanuele, un addetto alla vigilanza di un supermercato li ha allettati. Gli agenti hanno accertato che lo stesso, poco prima, aveva visto due uomini far scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio nell’uscire dall’attività commerciale; pertanto li aveva seguiti ma i due, per guadagnarsi la fuga, lo avevano spintonato facendolo cadere ma, con il supporto di altri dipendenti ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 16 marzo 2023)in unedper guadagnarsi la fuga,per rapina impropria due uomini di 39 e 37 anniin une tentano la fuga, due georgiani finiscono nei guai. Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Vittorio Emanuele, un addetto alla vigilanza di unli ha allettati. Gli agenti hanno accertato che lo stesso, poco prima, aveva visto due uomini far scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio nell’uscire dall’attività commerciale; pertanto li aveva seguiti ma i due, per guadagnarsi la fuga, lo avevano spintonato facendolo cadere ma, con il supporto di altri dipendenti ...

