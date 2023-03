Rubano in un negozio, denunciati dalla polizia (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in un negozio di abbigliamento di via Toledo, a Napoli, per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo ed una donna erano stati fermati da un addetto alla vigilanza in quanto, poco prima, avevano fatto scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio occultando in uno zaino tre capi di abbigliamento, in parte danneggiati, del valore di circa 61 euro. Due 20enni napoletani sono stati denunciati per furto aggravato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in undi abbigliamento di via Toledo, a Napoli, per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo ed una donna erano stati fermati da un addetto alla vigilanza in quanto, poco prima, avevano fatto scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio occultando in uno zaino tre capi di abbigliamento, in parte danneggiati, del valore di circa 61 euro. Due 20enni napoletani sono statiper furto aggravato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

