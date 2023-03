Rostov | a fuoco un edificio del Fsb | i servizi segreti russi | un morto e due feriti

(Di giovedì 16 marzo 2023) Aè divampato un incendio in undel Fsb, ilo di intelligence russo. Il bilancio è di une due. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Tass citando idi ...

Gli abitanti dihanno riferito di aver sentito 'una forte esplosione' prima dell'incendio, come riferisce Nexta. È stato 'determinato che la causa dell'incendio è stato un cortocircuito nel ...... proseguiva Budanov, lasciando aperta ogni possibilità Dal canto loro, le autorità dihanno ... In questo caso è stato specificato che ilsi sarebbe esteso a dieci giganteschi serbatoi di ...Devastato dal, come mostrano varie foto e video pubblicati sui social, un edificio utilizzato dal servizio di sicurezza federale russo (FSB) nella città ...

Gli abitanti di Rostov hanno riferito di aver sentito "una forte esplosione ... "Secondo gli esperti, non vi è alcuna minaccia di propagazione del fuoco ai condomini vicini. Tuttavia, per motivi di ...L’incendio nella sede dell’Fsb Gli abitanti di Rostov hanno spiegato di aver sentito "una forte ... In questo caso è stato specificato che il fuoco si sarebbe esteso a dieci giganteschi serbatoi di ...