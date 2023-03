Rossi: «Calcio italiano ai vertici! Inter, Milan e Napoli ma non solo» (Di giovedì 16 marzo 2023) Il CT dell’Ungheria, Marco Rossi, ha parlato in diretta a Radio Sportiva di quanto conquistato dalle squadre italiane in Champions League. Inter (vedi articolo), Milan e Napoli sono tra le otto migliori squadre d’Europa e non è un caso per Rossi. Queste le sue parole. VERTICI ? Il CT dell’Ungheria, Marco Rossi, ha parlato del percorso delle italiane in Champions League. Intervenuto in collegamento su Radio Sportiva, si è espresso sull’exploit europeo: «Chances in Champions League? Sono rimaste otto squadre e tra queste tre sono italiane. Inter, Milan e Napoli. Non solo: ci sono anche quattro allenatori italiani. È la dimostrazione che tutto ciò che di negativo è stato detto dopo la mancata ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Il CT dell’Ungheria, Marco, ha parlato in diretta a Radio Sportiva di quanto conquistato dalle squadre italiane in Champions League.(vedi articolo),sono tra le otto migliori squadre d’Europa e non è un caso per. Queste le sue parole. VERTICI ? Il CT dell’Ungheria, Marco, ha parlato del percorso delle italiane in Champions League.venuto in collegamento su Radio Sportiva, si è espresso sull’exploit europeo: «Chances in Champions League? Sono rimaste otto squadre e tra queste tre sono italiane.. Non: ci sono anche quattro allenatori italiani. È la dimostrazione che tutto ciò che di negativo è stato detto dopo la mancata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Rossi: «Calcio italiano ai vertici! Inter, Milan e Napoli ma non solo» - internewsit : Rossi: «Calcio italiano ai vertici! Inter, Milan e Napoli ma non solo» - - gkconsoli : @TizRicc Giocheranno insieme al raduno della pagina che quest’anno si farà al Mazza di Ferrara. Da anni i loro radu… - cgcronos : In Europa ci manganellano, noi tappeti rossi ai picchiatori tedeschi. Lo sport diventa metafora dell’Ue - Bomba2H : RT @Massimo10489625: ???? UNA SOCIETÀ ALLO SFASCIO... MA CHI INCENTIVA E SOSTIENE TUTTA QUESTA VIOLENZA? In Europa ci manganellano, noi ta… -