Rosalinda Cannavò ricorda la malattia: “Non potrò mai dimenticare” (Di giovedì 16 marzo 2023) In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, la show girl Rosalinda Cannavò, conosciuta al pubblico anche con il nome d’arte Adua Del Vesco, torna a parlare del suo difficile passato e della malattia per cui rischiò la vita. Per anni, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha combattuto contro una grave forma di anoressia nervosa e, in seguito, contro il binge eating disorder, che l’hanno portata in poco tempo ad oscillare dai 32 ai 70 kg. Oggi l’attrice è guarita, ma continua la propria campagna di sensibilizzazione sul tema. “Cerco di dare coraggio a chi lotta”: il commovente post di Rosalinda Cannavò Quasi 30.000 mi piace e migliaia di commenti di supporto e affetto. Non si può restare indifferenti di fronte al toccante post ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 marzo 2023) In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, la show girl, conosciuta al pubblico anche con il nome d’arte Adua Del Vesco, torna a parlare del suo difficile passato e dellaper cui rischiò la vita. Per anni, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha combattuto contro una grave forma di anoressia nervosa e, in seguito, contro il binge eating disorder, che l’hanno portata in poco tempo ad oscillare dai 32 ai 70 kg. Oggi l’attrice è guarita, ma continua la propria campagna di sensibilizzazione sul tema. “Cerco di dare coraggio a chi lotta”: il commovente post diQuasi 30.000 mi piace e migliaia di commenti di supporto e affetto. Non si può restare indifferenti di fronte al toccante post ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Rosalinda Cannavò pubblica le foto della malattia, quando aveva smesso di vivere - LM271603 : RT @efdiegi_: Rosalinda Cannavò mi dispiace, ma se Francesca Fagnani ti chiama Adua Del Vesco tu sarai per sempre Adua Del Vesco #belve - Anna64077341 : RT @Anna38175697: Leggete l'articolo ???? #Zengavo #RosalindaCannavo #AndreaZenga - Anna64077341 : @francescafagnan Per la prima volta ho visto Belve ieri sera ,ci sono capitata per caso e poi ci sono rimasta,perch… - Novella_2000 : Rosalinda Cannavò torna a parlare dell'anoressia, la malattia di cui ha sofferto: il toccante post -

Rosalinda Cannavò ricorda la malattia: "Non potrò mai dimenticare" In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla , dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, la show girl Rosalinda Cannavò, conosciuta al pubblico anche con il nome d'arte Adua Del Vesco, torna a parlare del suo difficile passato e della malattia per cui rischiò la vita. Per anni, l'ex concorrente del ... Rosalinda Cannavò pubblica le foto della malattia, quando aveva smesso di vivere Rosalinda Cannavò mostra le foto della malattia, del periodo buio quando aveva smesso di ... Belve, Gabriel Garko oltre la censura: "Una calza per coprirmi le parti intime" Per rafforzare la sua immagine di sex symbol, a Gabriel vennero affibbiate varie fidanzate ufficiali, da Manuela Arcuri ('Con lei però è stata una storia vera'' a Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del ... In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla , dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, la show girl, conosciuta al pubblico anche con il nome d'arte Adua Del Vesco, torna a parlare del suo difficile passato e della malattia per cui rischiò la vita. Per anni, l'ex concorrente del ...mostra le foto della malattia, del periodo buio quando aveva smesso di ...Per rafforzare la sua immagine di sex symbol, a Gabriel vennero affibbiate varie fidanzate ufficiali, da Manuela Arcuri ('Con lei però è stata una storia vera'' a, in arte Adua Del ... Rosalinda Cannavò malattia Instagram il toccante post Tag24