Rosa Perrotta, la ex tronista di Uomini e Donne

L'ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta è anche una influencer e modella italiana molto nota. Nata il 25/02/1989 a Pagani (SA), la bella Rosa oggi è una donna felicemente legata a Pietro Tartaglione, con cui ha avuto un bambino. Conseguita la laurea in Economia, prende la specializzazione in Management Strategico, ma allo stesso tempo tenta di entrare nel mondo dello spettacolo. Tutto per lei cambia quando vince una puntata di Veline. 

Carriera Rosa Perrotta 

La carriera di Rosa Perrotta inizia nel 2012, quando partecipa all'ultima edizione di Veline e vince la puntata a cui prende parte. Questa vittoria segna il suo ingresso nel mondo televisivo e nel 2015 si trasferisce a Roma per studiare ...

