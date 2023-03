Roma, torna in aula il killer Enrico Bennato: dopo gli atti persecutori, il processo per armi (Di giovedì 16 marzo 2023) Altri guai giudiziari per il 54enne Enrico Bennato, già in carcere perché ritenuto insieme a Giuseppe Molisso e Raul Esteban Calderon, l’autore dell’omicidio di Selavdi Shehaj, l’albanese che il 20 settembre del 2020 è stato raggiunto da due colpi di pistola al collo sul Lungomare di Torvaianica. Adesso Bennato dovrà comparire davanti al giudice capitolino per rispondere di ricettazione e detenzione illegali di armi e munizioni. Ieri il rinvio a giudizio del 54enne È arrivata ieri la notizia del rinvio a giudizio e il 6 giugno prenderà il via il processo. Un iter giudiziario nel quale dovrà riuscire a dimostrare la sua estraneità alle accuse. Dovrà scardinare le prove a carico in mano alla pubblica accusa secondo la quale deteneva illegalmente in un capannone di via Pian del Marmo, in zona Casalotti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Altri guai giudiziari per il 54enne, già in carcere perché ritenuto insieme a Giuseppe Molisso e Raul Esteban Calderon, l’autore dell’omicidio di Selavdi Shehaj, l’albanese che il 20 settembre del 2020 è stato raggiunto da due colpi di pistola al collo sul Lungomare di Torvaianica. Adessodovrà comparire davanti al giudice capitolino per rispondere di ricettazione e detenzione illegali die munizioni. Ieri il rinvio a giudizio del 54enne È arrivata ieri la notizia del rinvio a giudizio e il 6 giugno prenderà il via il. Un iter giudiziario nel quale dovrà riuscire a dimostrare la sua estraneità alle accuse. Dovrà scardinare le prove a carico in mano alla pubblica accusa secondo la quale deteneva illegalmente in un capannone di via Pian del Marmo, in zona Casalotti, ...

