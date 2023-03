Roma, Tiago Pinto su Abraham: 'Ci aspettavamo altri numeri, ma aiuta anche così' (Di giovedì 16 marzo 2023) Tiago Pinto, GM della Roma, ha parlato a Sky prima della gara contro la Real Sociedad: "E' a sette gol. Gli attaccanti hanno anche al... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 marzo 2023), GM della, ha parlato a Sky prima della gara contro la Real Sociedad: "E' a sette gol. Gli attaccanti hannoal...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Roma, Tiago Pinto su Abraham: 'Ci aspettavamo altri numeri, ma aiuta anche così': Tiago Pinto, GM della Roma, ha pa… - cmdotcom : #ASRoma, #Pinto su #Abraham: 'Ci aspettavamo altri numeri, ma aiuta anche così' #RealSociedadRoma #UEL… - sportface2016 : #Roma - Tiago Pinto: 'Belotti e Pellegrini un esempio per la squadra' - bonagjergji1 : RT @ilRomanistaweb: ??? #TiagoPinto: 'Lo sforzo di #Belotti e #Pellegrini per esserci è stato esemplare' #ASRoma - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Tiago Pinto: 'Ringrazio Belotti e Pellegrini per il senso di appartenenza, sono un esempio per tutti' https://t.… -