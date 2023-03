Roma | stroncato da un malore improvviso mentre era alla guida | morto un automobilista

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 marzo 2023). Un, risultato fatale per la vittima, di cui però si hanno ancora pochissime informazioni a riguardo. Una fitta improvvisa che l’hasul momento, senza neppure la possibilità di rendersi conto di cosa stesse accadendo. Sulle cause della morte, al momento, non c’è ancora nessun altro dettaglio. L’uomo non ha avuto scampo, eradella sua auto quando è accaduto il tutto. Tragedia a, clochard trovatoin una baracca: aveva 50 anni, colpito da ununL’si è verificato nella giornata di oggi, giovedì 16 marzo 2023, intorno alle ...