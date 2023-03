Roma, per il rinnovo di Smalling manca solo il “sì” del difensore (Di giovedì 16 marzo 2023) Per il rinnovo di contratto di Chris Smalling mancherebbe solo il “sì” del giocatore. Ecco l’ultima offerta giallorossa Per il rinnovo di contratto di Chris Smalling mancherebbe solo il “sì” del giocatore. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la prima offerta di prolungamento del club giallorosso era di 2.5 milioni annui, ma dopo il possibile assalto delle squadre inglesi, i capitolini hanno deciso di alzarla a 3.5 milioni. Il difensore e il suo entourage starebbero facendo le ultime riflessioni sulla proposta della Roma e sarebbero orientati ad accettarla. Il giocatore però non avrebbe ancora dato il suo via libera alla proposta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Per ildi contratto di Chrismancherebbeil “sì” del giocatore. Ecco l’ultima offerta giallorossa Per ildi contratto di Chrismancherebbeil “sì” del giocatore. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la prima offerta di prolungamento del club giallorosso era di 2.5 milioni annui, ma dopo il possibile assalto delle squadre inglesi, i capitolini hanno deciso di alzarla a 3.5 milioni. Ile il suo entourage starebbero facendo le ultime riflessioni sulla proposta dellae sarebbero orientati ad accettarla. Il giocatore però non avrebbe ancora dato il suo via libera alla proposta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

