Roma, per entrare al Pantheon si pagherà un biglietto (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Per entrare al Pantheon si pagherà un biglietto. Il ministero della Cultura e il Capitolo della basilica di Santa Maria ad Martyres-Pantheon hanno siglato la nuova convenzione contenente il regolamento d'uso. Secondo quanto previsto dalla convenzione, sarà introdotto un biglietto d'ingresso di importo non superiore a 5 euro, il cui ricavato sarà così ripartito: 70% in favore del MiC e 30% in favore della Diocesi di Roma. Saranno esentati dal pagamento, come già avviene per i musei, i minori di 18 anni, le categorie protette, i docenti che accompagnano le scolaresche mentre i ragazzi fino a 25 anni pagheranno appena 2 euro.

