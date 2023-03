Roma, parcheggia sul marciapiede e per evitare la multa dà una patente falsa: sanzionato e denunciato (Di giovedì 16 marzo 2023) Ha parcheggiato il suo camion, con tanto di rimorchio, sul marciapiede, in via Aurelia, all’altezza di via Baldo degli Ubaldi, bloccando il passaggio dei pedoni. Ma l’ingombrante mezzo è stato notato da una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio, che, vedendo l’autoarticolato ostacolare la circolazione pedonale, ha deciso di intervenire. Il controllo dei documenti I caschi bianchi intervenuti hanno chiesto al conducente, un uomo italiano di 44 anni, di mostrare i propri documenti di guida. E lui ha consegnato una patente italiana. Ma gli agenti hanno notato sul documento delle difformità tali da richiedere ulteriori accertamenti, al termine dei quali la patente è risultata contraffatta. Il 44enne è stato quindi denunciato per possesso di documento falso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Hato il suo camion, con tanto di rimorchio, sul, in via Aurelia, all’altezza di via Baldo degli Ubaldi, bloccando il passaggio dei pedoni. Ma l’ingombrante mezzo è stato notato da una pattuglia della polizia locale diCapitale del XIII Gruppo Aurelio, che, vedendo l’autoarticolato ostacolare la circolazione pedonale, ha deciso di intervenire. Il controllo dei documenti I caschi bianchi intervenuti hanno chiesto al conducente, un uomo italiano di 44 anni, di mostrare i propri documenti di guida. E lui ha consegnato unaitaliana. Ma gli agenti hanno notato sul documento delle difformità tali da richiedere ulteriori accertamenti, al termine dei quali laè risultata contraffatta. Il 44enne è stato quindiper possesso di documento falso ...

