Roma | Pantheon | accordo MiC - Vicariato | biglietto a 5 euro

(Di giovedì 16 marzo 2023) L'accesso ai fedeli per la partecipazione alle attività religiose e di culto sarà totalmente libero. 'Ac`è una prassi secondo la quale in nessuna chiesa si paga undi ingresso, con la ...

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 16 marzo 2023 – Il Ministero della cultura e il Capitolo della Basilica di Santa Maria ad Martyres-Pantheon hanno siglato la nuova convenzione contenente il regolamento ...La diocesi di Roma infatti, «ritenendo peculiare il valore universale e l’unicità della struttura architettonica del Pantheon, che attraverso i secoli ne hanno fatto un luogo di culto del tutto unico, ...