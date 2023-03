Roma | Pantheon a pagamento | biglietto a 5 euro Ministro Sangiuliano | ' Obiettivo importante | per i romani resterà gratuito'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L’ingresso al Pantheon a pagamento, il ministero della Cultura e la Diocesi di Roma ci riprovano. Oggi la firma del… - vikingmetal : RT @rep_roma: Il Pantheon sarà a pagamento: 5 euro per entrare nella basilica [aggiornamento delle 12:57] - SkyTG24 : Roma, il Pantheon diventa a pagamento: il biglietto costerà 5 euro - lmtgrapetti : Pantheon a pagamento, 5 euro esclusi i romani - mauromonti70 : E meno male che il #Pantheon diventò una chiesa, così è arrivato intatto fino a noi. (Era il tempo di Foca, noi inn… -

... il 30 % alla Diocesi di. È questa la nuova convezione sul regolamento d'uso della basilica di Santa Maria ad Martyres, meglio conosciuta come. A sottoscrivere l'accordo sono stati il ...a pagamento: biglietto a 5 euro. Ministro Sangiuliano: 'Obiettivo importante, per i romani resterà gratuito' Impegno per tutti 'In questi cinque anni abbiamo un dovere nei confronti di ...... una parte la daremo al Comune diper il decoro nell'intera piazza; una parte sarà utilizzata per la manutenzione del'.

Roma, Pantheon: accordo tra ministero della Cultura e Vicariato, biglietto a 5 euro TGCOM

La diocesi di Roma, ritenendo peculiare il valore universale e l’unicità della struttura architettonica del Pantheon, “è concorde nell’introduzione del biglietto di ingresso”, si legge in un ...Al Pantheon il biglietto d'ingresso costerà 5 euro, ma diverse categorie potranno comunque accedere gratuitamente: il 70 % del ricavato andrà al ministero della Cultura, il 30 % alla Diocesi di Roma.