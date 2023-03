Roma, Mourinho nella Hall of fame della Figc. Prima volta per un tecnico straniero (Di giovedì 16 marzo 2023) Per la Prima volta un allenatore straniero è stato inserito nella Hall of fame della Figc: è José Mourinho , tecnico della Roma. Con lui altre dieci stelle entrano nel firmamento della Hall of fame ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 marzo 2023) Per laun allenatoreè stato inseritoof: è José. Con lui altre dieci stelle entrano nel firmamentoof...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - AliprandiJacopo : SILENZIO STAMPA DELLA #ASROMA Come forma di protesta per la squalifica di due giornate di #Mourinho, la Roma ha de… - sportli26181512 : Roma, Mourinho nella Hall of fame della Figc. Prima volta per un tecnico straniero: All'allenatore giallorosso il p… - Annamcamilloni : RT @ilRomanistaweb: ??? #Mourinho inserito nella Hall of Fame del calcio italiano Il tecnico giallorosso riceve il riconoscimento per 'lasc… -