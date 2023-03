(Di giovedì 16 marzo 2023) Nemanjanon è in campo in Europa Leaguelae non èin. Al suo posto, con Cristante, c'è Gini Wijnaldum . Ilha avuto un'indisposizione fisica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... asromaliveit1 : ?? Per #RealSociedadRoma Nemanja #Matic è stato escluso dalla formazione titoalre e non è neanche in panchina Legg… - inforoma24 : ? #Matic non convocato a causa di un virus intestinale. #ASRoma #roma #Mourinho #RealSociedadRoma - Pablit0rm : Assenza di matic è pesante ……. Daje Roma !!! - sportli26181512 : Roma, Matic contro la Real Sociedad neppure in panchina: il motivo: Il centrocampista serbo fuori dall'undici titol… - teladoiotokyo : Real Sociedad-Roma: Matic assente per un virus intestinale: L?AS Roma perde un giocatore per la partita contro la R… -

Nemanjanon è in campo in Europa League contro la Real Sociedad e non è neppure in panchina. Al suo posto, con Cristante, c'è Gini Wijnaldum . Il motivoha avuto un'indisposizione fisica influenzale . Niente a che fare con motivi muscolari per cui, salvo sorprese, con un po' di riposo sarà regolarmente a disposizione di Mourinho per il derby di ...... in attacco spazio ad Andrea Belotti , mentre in cabina di regia fuori: accanto a Cristante ... AS(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, ...Problema dell'ultimo minuto per lache nella sfida contro la Real Sociedad dovrà fare a meno di Nemanja. Il serbo assisterà alla partita dalla tribuna a causa di problemi intestinali . Mourinho spera ovviamente di ...

Roma, Matic contro la Real Sociedad neppure in panchina: il motivo Corriere dello Sport

La Roma si gioca i quarti di Europa League a San Sebastian contro ... Belotti titolare al posto di Abraham e un centrocampo a cinque dove Wijnaldum sostituisce Matic. Per i baschi, invece, panchina ...Defezione dell'ultimo minuto in casa Roma, ad una manciata di ore dalla sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Nemanja Matic, che avrebbe dovuto far parte dell'undici titolare, ha accusato un ...