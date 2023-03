Rode | Eintracht | Abbiamo perso | ancora una volta | contro una squadra fantastica

(Di giovedì 16 marzo 2023) A Dazn, Sebastian, centrocampistaFrankfurt: "unauna,. Hanno molta classe. Ognuno conosce il proprio ruolo.fatto bene sui lanci lunghi, mapalla sui gol. Nell'ultimo terzo di gara ci è mancata la forza. Dovevamo attaccare, volevamo dimostrare quello che sapevamo, ci siamo riusciti solo in parte. Il Napoli era semplicemente lamigliore. Sono molto orgoglioso dellaraggiunto gli ottavi di finale di Champions League. Nessuno si aspettava che lo facessimo. Oggigiocato con una difesa a quattro ...

Lobotka viene guardato a vista soprattutto da, ma se la cava, Zielinski è il più in forma ed è bravo a strappare con la sua progressione. L'prova a bloccare i due campioni azzurri: ...Rivivi tutte le emozioni della gara del Maradona Napoli -Francoforte, le pagelle dei ...5,5: Prova a prendere in mano i compagni, ma da un suo controllo errato parte l'azione che porta ...FRANCOFORTE (3 - 4 - 2 - 1) : Trapp; Buta, Tuta, Ndicka, Lenz (21' st Max),(29' st Jakic), Sow, Knauff (16' st Alidou), Gotze, Kamada, Borrè. All.: Glasner. Ammoniti : N'Dicka, ...

Abbiamo fatto bene sui lanci lunghi ma abbiamo perso palla per i gol – dichiara il capitano dell’Eintracht -. Nell’ultimo terzo di gara ci è mancata la forza. Dovevamo attaccare, volevamo dimostrare ...Non c’era fretta di segnare, il gioco – nel primo tempo soprattutto – poteva essere lasciato all’Eintracht. La superiorità degli ... Si abbassa il sipario con rose e applausi per un Napoli ...