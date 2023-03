Roccella “No all'utero in affitto e al mercato della genitorialità” (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Con la proposta di regolamento europea sul certificato di filiazione per i figli di coppie omogenitoriali “il problema è uno solo. La maternità surrogata, che preferisco chiamare utero in affitto perchè è più chiaro che c'è una compravendita della genitorialità, un vero e proprio mercato. I bambini di coppie di uomini omosessuali nascono con l'utero in affitto. La questione è se vogliamo legittimarlo oppure no”. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella.“Non è un problema di omosessuali o eterosessuali, è molto sbagliato pensare che chi è contro questo mercato voglia colpire gli omosessuali, vorrei che non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Con la proposta di regolamento europea sul certificato di filiazione per i figli di coppie omogenitoriali “il problema è uno solo. La maternità surrogata, che preferisco chiamareinperchè è più chiaro che c'è una compravendita, un vero e proprio. I bambini di coppie di uomini omosessuali nascono con l'in. La questione è se vogliamo legittimarlo oppure no”. Lo dice in un'intervista al CorriereSera il ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia.“Non è un problema di omosessuali o eterosessuali, è molto sbagliato pensare che chi è contro questovoglia colpire gli omosessuali, vorrei che non si ...

