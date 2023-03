Roberto Massimo (USIP Napoli): ''Ordine pubblico gestito male, si potevano prendere decisioni diverse'' (Di giovedì 16 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Roberto Massimo, segretario generale USIP Napoli. Queste le sue parole: “Rappresento i poliziotti, non la Polizia, ma ancor di più, noi rappresentiamo i cittadini. Lo dico perchè quello che è successo ieri rasenta l’indecenza. -afferma Roberto Massimo - In Italia abbiamo tante eccellenze tra cui la polizia e le forze dell’Ordine, ma ieri la cosa è stata gestita male. Secondo noi, si dovevano prendere altre decisioni ad esempio si doveva considerare la possibilità, giacchè erano ormai in città, di farli entrare allo stadio perchè ci avrebbe messo nella condizione di ingabbiarli diversamente. Secondo noi poteva essere un’alternativa e ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 16 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto, segretario generale. Queste le sue parole: “Rappresento i poliziotti, non la Polizia, ma ancor di più, noi rappresentiamo i cittadini. Lo dico perchè quello che è successo ieri rasenta l’indecenza. -afferma- In Italia abbiamo tante eccellenze tra cui la polizia e le forze dell’, ma ieri la cosa è stata gestita. Secondo noi, si dovevanoaltread esempio si doveva considerare la possibilità, giacchè erano ormai in città, di farli entrare allo stadio perchè ci avrebbe messo nella condizione di ingabbiarli diversamente. Secondo noi poteva essere un’alternativa e ...

