Rivoluzione GF Vip: come mai non ci sono ex gieffini in studio e chi l'ha deciso (Di giovedì 16 marzo 2023) Fino allo scorso febbraio in studio al Grande Fratello Vip c'erano tutti i concorrenti eliminati e squalificati. Spesso gli ex vipponi sono anche stati chiamati a fare coreografie durante il GF Vip Night, ma tutto è cambiato con la Rivoluzione del programma voluta dall'editore. Prima i rumor su alcuni siti e poi lo stesso Alfonso Signorini ha confermato che Piersilvio Berlusconi non era contento della piega presa dal reality e così sono arrivati i primi cambiamenti (e anche una squalifica). Maggior attenzione agli abiti indossati in prima serata, al linguaggio usato nella casa e anche addio a quasi tutti gli ex vipponi in studio. Adesso infatti in ogni puntata ci sono massimo due ex gieffini accanto a Signorini.

