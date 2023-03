Ritmica | parte la Coppa del Mondo | in gara Maurelli e Raffaeli

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tutto pronto per l’inizio delladeldi ginnastica. Il Faliro Olympic Indoor Hall di Atene sarà la sede della prima tappa del circuito, in programma da venerdì 17 a domenica 19 marzo. Attesa per il debutto stagionale del gruppo composto da Alessia, Martina Centofanti (guarita da un leggero infortunio), Daniela Mogurean e Laura Paris, oltre ad Alessia Russo e a Giulia Segatori, quest’ultima all’esordio assoluto in prima squadra. Completano il quadro delle azzurre in Grecia la campionessa delin carica Sofia, Milena Baldassarri (miglior ginnasta italiana di sempre ai Giochi Olimpici grazie al sesto posto di Tokyo) e Sofia Maffeis. (Fonte coni.it)(foto@Ferraro-FGI) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

Al Faliro Olympic Indoor Hall di Atene le ginnaste azzurre della ritmica saranno protagoniste dal 17 al 19 marzo, con le finali di specialità di domenica trasmesse in diretta su La7d (canale 29 del...

Sabato 11 marzo a Montegrotto Terme si è svolta la 2ª prova del campionato nazionale di serie C di ginnastica ritmica zona tecnica 1 (Liguria ... e Nicla Londri. Le stesse ginnaste hanno preso parte...