Ristoranti etnici, controlli sul litorale romano: maxi sequestro di pesce, multe per 15mila euro (FOTO) (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel corso di controlli su Ristoranti di cucina etnica-orientale svolti tra Civitavecchia, Santa Marinella e Ladispoli, la Guardia Costiera di Civitavecchia ha elevato sanzioni amministrative per 15mila euro e sequestrato 3, 5 quintali di pescato, oltre ad aver sospeso l’attività di ristorazione di un locale nel quale sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitare. I controlli sulla filiera della pesca Continua ininterrotta l’attività di controllo del 3° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Civitavecchia sulla filiera della pesca, con l’obiettivo principale di garantire la provenienza del prodotto ittico che giunge sui tavoli della ristorazione, a beneficio della qualità offerta ai consumatori. In particolare, nei giorni scorsi l’attenzione è stata focalizzata su diversi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel corso disudi cucina etnica-orientale svolti tra Civitavecchia, Santa Marinella e Ladispoli, la Guardia Costiera di Civitavecchia ha elevato sanzioni amministrative pere sequestrato 3, 5 quintali di pescato, oltre ad aver sospeso l’attività di ristorazione di un locale nel quale sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitare. Isulla filiera della pesca Continua ininterrotta l’attività di controllo del 3° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Civitavecchia sulla filiera della pesca, con l’obiettivo principale di garantire la provenienza del prodotto ittico che giunge sui tavoli della ristorazione, a beneficio della qualità offerta ai consumatori. In particolare, nei giorni scorsi l’attenzione è stata focalizzata su diversi ...

