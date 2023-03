“Riposa in pace, amore mio”. Lutto nella musica, morto il famoso cantante: è la moglie a dare la tragica notizia (Di giovedì 16 marzo 2023) Lutto nel mondo della musica: è morto Bobby Caldwell, il famoso cantante di R&B, smooth jazz, standard e “blue-eyed soul”. L’uomo aveva 71 anni e a renderlo noto è stata la moglie Mary Caldwell il 15 marzo 2023. La donna ha fatto sapere: “L’ho tenuto stretto tra le mie braccia mentre ci lasciava. Ho il cuore spezzato per sempre. Grazie a tutti voi per le vostre numerose preghiere nel corso degli anni. Era stato “FLOXED”, ci è voluta la sua salute negli ultimi 6 anni e 2 mesi. Riposa con Dio, amor mio”. Quando la donna parla di“Floxed”, si riferisce a una risposta negativa che l’uomo ha avuto a seguito della somministrazione a un antibiotico. La famiglia di Caldwell ha condiviso per la prima volta le sue condizioni con i fan nel maggio 2022. “Nel gennaio del 2017 ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 marzo 2023)nel mondo della: èBobby Caldwell, ildi R&B, smooth jazz, standard e “blue-eyed soul”. L’uomo aveva 71 anni e a renderlo noto è stata laMary Caldwell il 15 marzo 2023. La donna ha fatto sapere: “L’ho tenuto stretto tra le mie braccia mentre ci lasciava. Ho il cuore spezzato per sempre. Grazie a tutti voi per le vostre numerose preghiere nel corso degli anni. Era stato “FLOXED”, ci è voluta la sua salute negli ultimi 6 anni e 2 mesi.con Dio, amor mio”. Quando la donna parla di“Floxed”, si riferisce a una risposta negativa che l’uomo ha avuto a seguito della somministrazione a un antibiotico. La famiglia di Caldwell ha condiviso per la prima volta le sue condizioni con i fan nel maggio 2022. “Nel gennaio del 2017 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luca_suriano : @Sejev9 Riposa in pace - varaniluca5 : RT @Misurelli77: 'Ucciderete pure me, ma l’idea che è in me non la ucciderete mai' Giacomo Matteotti Riposa in pace sui monti con i parti… - bafona54 : RT @PetriMarusco: Caro lyon le una settimana che ci hai lasciato....15 anni insieme.....riposa in pace - anesteticus_ : @Antonemesiss @matteosalvinimi Perché sono figli di coppie omosessuali naufragate a Cutro. Riposa in pace, De André. Ah, non posso? - webmodanettv : RT @Misurelli77: 'Ucciderete pure me, ma l’idea che è in me non la ucciderete mai' Giacomo Matteotti Riposa in pace sui monti con i parti… -