Riforma Fisco, legge delega in Cdm: le novità nella bozza (Di giovedì 16 marzo 2023) Mentre i sindacati hanno bocciato la Riforma fiscale proposta dal governo Meloni, esprimendo totale contrarietà per una revisione che “finirebbe per andare a favore dei ceti più ricchi”, è andato decisamente meglio l’incontro tra l’esecutivo e le Associazioni di categoria e degli Ordini professionali, che hanno espresso “un parere positivo” per “una Riforma organica e completa”, fornendo “importanti e concreti contributi al dibattito”. La bozza Secondo quanto si rileva da una bozza del provvedimento che l’Adnkronos ha visionato, gli articoli dovrebbero essere 22, includendo sanzioni, testi unici e disposizioni finanziarie. L’attuazione delle deleghe per la Riforma fiscale, si legge, “non deve derivare un incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 marzo 2023) Mentre i sindacati hanno bocciato lafiscale proposta dal governo Meloni, esprimendo totale contrarietà per una revisione che “finirebbe per andare a favore dei ceti più ricchi”, è andato decisamente meglio l’incontro tra l’esecutivo e le Associazioni di categoria e degli Ordini professionali, che hanno espresso “un parere positivo” per “unaorganica e completa”, fornendo “importanti e concreti contributi al dibattito”. LaSecondo quanto si rileva da unadel provvedimento che l’Adnkronos ha visionato, gli articoli dovrebbero essere 22, includendo sanzioni, testi unici e disposizioni finanziarie. L’attuazione delle deleghe per lafiscale, si, “non deve derivare un incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante ...

