Riforma fiscale | via libera del Cdm Meloni | “Svolta necessaria”

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità la Riforma fiscale. Lo si apprende da fonti di governo a Cdm in corso. E' una "Svolta necessaria per il Paese", ha detto il premier Giorgia Meloni ai ministri, raccontano all'Adnkronos alcuni presenti alla riunione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Riforma fiscale, le principali novità in arrivo - In questi giorni la legge delega sulla riforma fiscale è in discussione al Consiglio dei Ministri. Vediamo quali sono le principali novità in arrivo. Prima di tutto si parla di un probabile passaggio dagli attuali quattro a tre scaglioni ...

Fisco, Cattaneo 'Con la riforma equità ed efficace lotta all'evasione' Così Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, parla della riforma fiscale sul tavolo del ...

Cdm, via libera alla riforma fiscale. Meloni: svolta necessaria al Paese

Fisco: Foti, governo stupisce ancora per tempi e concretezza Semplificazione, abbassamento della pressione fiscale e nuovo rapporto Stato-contribuente sono i punti cardinali della riforma fiscale che finalmente va incontro ai cittadini". Lo dichiara il ...

In CDM arriva la riforma fiscale Una legge delega di riforma fiscale che si basa su tre principi cardine: "riduzione della pressione fiscale per cittadini e imprese, un nuovo rapporto fra lo Stato e il contribuente, non più ..."