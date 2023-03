Riforma fiscale, via libera del Cdm. Leo: 'Tre aliquote Irpef dal prossimo anno' (Di giovedì 16 marzo 2023) Meloni: 'Svolta necessaria'. Ridotta Ires e graduale eliminazione dell'Irap. Previsti 'effetti premiali' per i contribuenti che aderiscono all'adempimento spontaneo. Tutte le ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Meloni: 'Svolta necessaria'. Ridotta Ires e graduale eliminazione dell'Irap. Previsti 'effetti premiali' per i contribuenti che aderiscono all'adempimento spontaneo. Tutte le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : “Il governo non sembra essere in grado di elaborare una proposta autonoma sulla riforma fiscale, dato che quella pr… - fattoquotidiano : La legge delega per la riforma fiscale voluta dal governo #Meloni fa felici i soliti noti. Favoriti i redditi medio… - LegaSalvini : GOVERNO: OGGI IN CDM LA LEGGE DELEGA DI RIFORMA FISCALE E IL DECRETO PER IL PONTE SULLO STRETTO - Mancuso_Mario : Il vero ignorante è proprio #stefanofeltri perché dà dell’ ignorante a #Meloni sulla riforma fiscale dimostrando di… - Agenparl : Approvazione della Delega sulla #Riforma #Fiscale, dichiarazione del Presidente Meloni - -