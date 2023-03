Riforma fiscale oggi in Cdm: cosa cambia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Approda oggi in Consiglio dei Ministri la legge delega di Riforma fiscale. Tre, secondo il premier Giorgia Meloni, i principi cardine: riduzione della pressione fiscale; un nuovo rapporto tra Stato e contribuente che non sia più vessatorio ma paritetico; reale lotta all’evasione fiscale. “Asse portante” della Riforma “sarà la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, con progressiva riduzione del numero di aliquote Irpef e l’obiettivo di un minore carico fiscale per tutti i contribuenti, con particolare attenzione ai redditi medio bassi e tenendo conto della composizione del nucleo familiare”, ha detto ieri intervenendo in Aula alla Camera durante il question time . Un altro tassello della delega fiscale ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Approdain Consiglio dei Ministri la legge delega di. Tre, secondo il premier Giorgia Meloni, i principi cardine: riduzione della pressione; un nuovo rapporto tra Stato e contribuente che non sia più vessatorio ma paritetico; reale lotta all’evasione. “Asse portante” della“sarà la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, con progressiva riduzione del numero di aliquote Irpef e l’obiettivo di un minore caricoper tutti i contribuenti, con particolare attenzione ai redditi medio bassi e tenendo conto della composizione del nucleo familiare”, ha detto ieri intervenendo in Aula alla Camera durante il question time . Un altro tassello della delega...

