Riforma fiscale, Landini: “Mi sono rotto, pagano solo dipendenti e pensionati” (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “In questo Paese c’è un punto di fondo che è la questione fiscale: un Paese che sta in piedi con le tasse pagate da lavoratori dipendenti e pensionati. E lo dico chiaro: mi sono rotto le scatole ad essere sempre io a pagare anche per chi non le paga e che sia sempre io a garantire quella sanità pubblica al posto di chi non lo fa ma la usa. Il fisco invece è un nuovo patto per la cittadinanza e se il 90% dell’Irpef lo sborsano dipendenti e pensionati il governo però ne parla solo con imprese o con chi le evade, le tasse”. Così, acclamato da un tifo da stadio della platea del congresso Cgil, il leader Maurizio Landini porta il dibattito con le opposizioni su un altro tema centrale per il sindacato alla ricerca di un fronte ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “In questo Paese c’è un punto di fondo che è la questione: un Paese che sta in piedi con le tasse pagate da lavoratori. E lo dico chiaro: mile scatole ad essere sempre io a pagare anche per chi non le paga e che sia sempre io a garantire quella sanità pubblica al posto di chi non lo fa ma la usa. Il fisco invece è un nuovo patto per la cittadinanza e se il 90% dell’Irpef lo sborsanoil governo però ne parlacon imprese o con chi le evade, le tasse”. Così, acclamato da un tifo da stadio della platea del congresso Cgil, il leader Maurizioporta il dibattito con le opposizioni su un altro tema centrale per il sindacato alla ricerca di un fronte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : “Il governo non sembra essere in grado di elaborare una proposta autonoma sulla riforma fiscale, dato che quella pr… - fattoquotidiano : La legge delega per la riforma fiscale voluta dal governo #Meloni fa felici i soliti noti. Favoriti i redditi medio… - Agenzia_Ansa : Sindacati critici sulla riforma fiscale. Cgil: 'Male l'incontro con il governo sul merito e sul metodo'. Cisl: 'Pro… - carolpantanifi : RT @LegaSalvini: GOVERNO: OGGI IN CDM LA LEGGE DELEGA DI RIFORMA FISCALE E IL DECRETO PER IL PONTE SULLO STRETTO - annamar_65 : RT @laura_maffi: 'Il governo Meloni ha annunciato una riforma fiscale con cui ridurrà le tasse a tutti? Nell’attesa di sapere dove prendon… -