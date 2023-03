Riforma fiscale e ponte sullo Stretto di Messina | le decisioni del Consiglio dei ministri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La legge delega per la riforma fiscale voluta dal governo #Meloni fa felici i soliti noti. Favoriti i redditi medio… - raffaellapaita : “Il governo non sembra essere in grado di elaborare una proposta autonoma sulla riforma fiscale, dato che quella pr… - Agenzia_Ansa : Sindacati critici sulla riforma fiscale. Cgil: 'Male l'incontro con il governo sul merito e sul metodo'. Cisl: 'Pro… - crcc50 : RT @laura_maffi: 'Il governo Meloni ha annunciato una riforma fiscale con cui ridurrà le tasse a tutti? Nell’attesa di sapere dove prendon… - CenturrinoLuigi : RT @laura_maffi: 'Il governo Meloni ha annunciato una riforma fiscale con cui ridurrà le tasse a tutti? Nell’attesa di sapere dove prendon… -

...del Fisco in Italia, che si appresta ad intraprendere un biennio di interventi attuativi tra novità, proposte e proteste. Nel nostro speciale "spacchettiamo" le misure della delega...- E' il piano con cui il governo vuole rilanciare l'economia. Tante le novità ma l'impianto dellaha già incassato la bocciatura dell'opposzione e dei sindacati che ne contestano il merito, troppo sbilanciata a favore degli autonomi"La cosa più preoccupante" della delegaè "il sorprendente compromesso che sono riusciti a trovare, per ora parlano di flat tax sugli aumenti ma in prospettiva indicano quella come strada e intanto tolgono uno scaglione" ma "è una ...

(ANSA) - RIMINI, 16 MAR - "La cosa più preoccupante" della delega fiscale è "il sorprendente compromesso che sono riusciti a trovare, per ora parlano di flat tax sugli aumenti ma in prospettiva ...AGI - Il governo si appresta a portare in Consiglio dei ministri il disegno di legge delega sulla riforma fiscale. Si tratta di un testo articolato in 5 parti e diviso in 22 articoli che punta in ...