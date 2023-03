Riforma fiscale | autonomia e ponte sullo Stretto | le decisioni del Consiglio dei ministri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La legge delega per la riforma fiscale voluta dal governo #Meloni fa felici i soliti noti. Favoriti i redditi medio… - raffaellapaita : “Il governo non sembra essere in grado di elaborare una proposta autonoma sulla riforma fiscale, dato che quella pr… - Agenzia_Ansa : Sindacati critici sulla riforma fiscale. Cgil: 'Male l'incontro con il governo sul merito e sul metodo'. Cisl: 'Pro… - News24_it : Riforma fiscale, Landini: 'Mi sono rotto, pagano solo dipendenti e pensionati' - fisco24_info : Riforma fiscale, Landini: 'Mi sono rotto, pagano solo dipendenti e pensionati': (Adnkronos) - Il leader Cgil: 'Scom… -

Roma, 16 marzo 2023 "Ponte sullo Stretto e delega, oggi giornata d'oro per Forza Italia. Chiediamo unadel fisco con meno tasse da sempre, e da sempre sosteniamo l'opera del Ponte. Ai critici dico che non facendo il Ponte la Sicilia ...- La segretaria del Pd poi lancia un affondo, tra gli applausi della Cgil, contro ladella destra."E' preoccupante e sorprendente, vorrei fossimo uniti nel dire che ..."La cosa più preoccupante" della delegaè "il sorprendente compromesso che sono riusciti a trovare, per ora parlano di flat tax sugli aumenti ma in prospettiva indicano quella come strada e intanto tolgono uno scaglione" ma "è una ...

Non pagare le tasse per pagare gli stipendi non è un reato fiscale ma quasi uno stato di necessità. In altre parole il legislatore potrà decidere ...Delega al Governo per la riforma fiscale (Economia e finanze); Disegno di legge: Istituzione del museo nazionale della Shoah in Roma (Cultura); Decreto del presidente del Consiglio dei ministri: ...